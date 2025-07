Ministra da Saúde assume responsabilidades mas não se demite

Lusa





A governante, que falava em Lisboa, à margem da apresentação dos resultados do índice de Sustentabilidade da Saúde, desenvolvido pela NOVA Information Management School (NOVA-IMS), disse que qualquer morte “é sempre muito grave”, mas sublinhou que vai aguardar “de forma serena” os resultados das auditorias internas aos hospitais por onde passou a grávida.“A Direção Executiva está, com os hospitais que receberam esta senhora - ela foi vista em vários hospitais - a fazer uma avaliação cuidada e auditorias internas em cada um dos hospitais”, disse a ministra, acrescentando:”Temos que aguardar de uma maneira serena os resultados, que vão ser rápidos, para perceber o que se passou efetivamente”. c/ Lusa