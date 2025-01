Foto: António Pedro Santos - Lusa

O debate em que se discutiu várias questões do setor da Saúde foi marcado por acusações mútuas entre o PSD e o PS. Com a demissão de Gandra d'Almeida na ordem do dia, bem como do ponto que levou à sua demissão de diretor executivo do SNS, a acumulação de funções, a ministra Ana Paula Martins não marcou presença na sessão parlamentar.