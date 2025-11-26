Ministra da Saúde confirma juiz Carlos Alexandre para presidir comissão antifraude do SNS

"Estou muito feliz por o juiz desembargador ter aceitado mais esta missão", afirmou Ana Paula Martins aos jornalistas, depois de o JN ter avançado hoje com o nome do magistrado, que conduziu processos polémicos como a Operação Marquês ou o caso BES.



Falando no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, à margem do encontro "SAÚDE nos JUNTA", sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde, particularmente nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Ana Paula Martins indicou que Carlos Alexandre vai tomar posse "muito proximamente".



A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS) terá elementos permanentes da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Inspeção-Geral de Finanças e do Infarmed.



O nome do magistrado que presidirá à CCF-SNS terá ainda de ser aprovado em Conselho de Ministros.