Ministra da Saúde confirma juiz Carlos Alexandre para presidir comissão antifraude do SNS
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirmou hoje o nome do juiz Carlos Alexandre para presidir à Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, dizendo que tomará posse ainda este ano.
"Estou muito feliz por o juiz desembargador ter aceitado mais esta missão", afirmou Ana Paula Martins aos jornalistas, depois de o JN ter avançado hoje com o nome do magistrado, que conduziu processos polémicos como a Operação Marquês ou o caso BES.
Falando no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa, à margem do encontro "SAÚDE nos JUNTA", sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde, particularmente nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Ana Paula Martins indicou que Carlos Alexandre vai tomar posse "muito proximamente".
A Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCF-SNS) terá elementos permanentes da Polícia Judiciária, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Inspeção-Geral de Finanças e do Infarmed.
O nome do magistrado que presidirá à CCF-SNS terá ainda de ser aprovado em Conselho de Ministros.
