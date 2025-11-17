Ministra da Saúde garante: "Não há falta de vacinas para a gripe"

Ana Paula Martins garantiu no arranque do périplo que está a realizar pelos serviços de saúde do país que não há falta de vacinas para a gripe.

A ministra da Saúde não coloca de parte que aquilo a que chamou de vacinação "em grande escala" possa ter deixado alguns Centros de Saúde com `stock` reduzido.

"Nós temos vacinas que cheguem para as pessoas que têm que se vacinar e sobretudo, para aqueles que mais nos preocupam, que têm mais risco, que são os mais seniores, nomeadamente acima dos 85 anos".

Ana Paula Martins falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Portimão, apontando que que a existência centros de saúde com "excedente de vacinas" pode permitir uma redistribuição de vacinas pelas unidades de saúde.

Ana Paula Martins adiantou que a vacinação está a ser feita "a uma velocidade bastante grande e em grande escala, querendo atingir os níveis de 85% do ano passado, sendo natural que em alguns Centros de Saúde possam estar "de facto em `stocks` reduzidos".

"Não tenho informação ao detalhe de ULS (Unidade Local de Saúde) a ULS, mas o senhor diretor executivo acompanha essa situação juntamente com a Direção-Geral de Saúde e nós garantiremos que não faltam vacinas", apontou.

Para a titular da pasta da Saúde "não está em causa" que um cidadão queira levar a vacina ou precisar de a levar e de não a ter neste momento: "Isso está absolutamente fora de causa".

Ana Paula Martins iniciou hoje um périplo pelas Unidades Locais de Saúde de todo o país, no âmbito da preparação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o período de inverno.

c/ Lusa