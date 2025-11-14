Ministra da Saúde situa problema na organização. "Com o que investimos devíamos ter respostas"

manifesto, assinado por 30 profissionais, contra o “esvaimento dos centros de saúde” e com o intuito de alertar para as dificuldades de acesso a cuidados primários. A Fundação para a Saúde lançou esta sexta-feira um, assinado por 30 profissionais, contra o “esvaimento dos centros de saúde” e com o intuito de alertar para as dificuldades de acesso a cuidados primários.

“Um país com 900 anos de história, mesmo com muitas vicissitudes, não pode perder a ambição”, sustentou a ministra da Saúde.

O mapa das urgências para o fim de semana



As autoridades recomendam que, antes de se deslocar a uma urgência, a população contacte o SNS 24 (808 24 24 24).

A ministra da Saúde estimou esta sexta-feira que,. Ana Paula Martins, que falava em Paredes, por ocasião dos 43 anos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, colocou a tónica na “forma” como o sistema está organizado., avaliou a governante.“Evoluiu, claro, e evolui todos os dias, masque temos nas nossas organizações”, ressalvou.A titular da pasta da Saúde discursou, em Paredes, sobre o papel desempenhado pela CESPU nos domínios da Educação e na Saúde.“Há outras coisas que também nos caracterizam, mas eu vou ficar pela ambição. E por muito investimento que façamos na saúde - e fazemos - nós precisamos de soluções verdadeiramente reformistas, ou reformas, se quiserem”, acentuou a ministra."Não estamos aqui para desistir. Porque se desistissem, desistiam da Educação, desistiam de contribuir para a formação, para a qualificação, para enfrentar os desafios económicos do país, de crescimento do país. Nós não nos contentamos com estar na fasquia baixa. Temos que ir mais longe e para isso temos que fazer várias coisas”, insistiu.No início da cerimónia desta sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Paredes dirigiu-se à tutela da Saúde para recordar que a CESPU continua a querer ver homologado o curso de Medicina.Alexandre Almeida apelou ainda à ministra para que olhe "com carinho" para a Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, onde se verifica “enorme sobrecarga”.Por sua vez, o presidente do conselho de administração da CESPU, António Almeida Dias, referiu igualmente o curso de Medicina, vincando que tal ambição ainda não se concretizou “por razões inexplicáveis”, quando “outros foram aceites em instituições com menos condições”.Dois serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados este sábado. No domingo estará fechada uma urgência obstétrica. Era o que indicava o Portal do Serviço Nacional de Saúde ao início da tarde desta sexta-feira.Assim,, acolhendo apenas casos referenciados pelo CODU/INEM., atendendo situações referenciadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.No sábado estarão abertos 126 serviços de urgência em todo o país, a somar a 33 unidades a funcionar ao abrigo do projeto-piloto que obriga os utentes a um contacto prévio para a Linha SNS24.No domingo, estarão disponíveis 123 urgências e 34 unidades do projeto-piloto.