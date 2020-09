Ministra da Saúde sublinha que há mais médicos no SNS

Sobre o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde, a ministra explicou que, devido à pandemia, os concursos para colocação de recém especialistas estão atrasados.



No entanto, esta é uma situação pontual relativa aos especialistas, própria no mês de setembro.



Marta Temido nega que haja menos médicos no SNS e afirma mesmo que há mais médicos neste momento do que no final de 2019.