Ministra tentou obter cancelamento das férias de profissionais da Saúde

A ministra da Saúde terá ligado a diretores de serviço de obstetrícia a pedir que cancelassem as férias dos profissionais de saúde. O Sindicato Independente dos Médicos denunciou a situação, numa altura em que a crise nas urgências de obstetrícia do Garcia de Orta pode agravar-se.