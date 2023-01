Ministro da Cultura considera que o caso Carla Alves está encerrado

Relativamente às palavras do presidente da República, o ministro da Cultura diz não acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito um ultimato ao Governo.A manchete desta sexta-feira do semanário Expresso indica que o presidente só dá um ano ao primeiro-ministro para salvar a legislatura e escreve que em Belém já se fala em pântano político.Questionado esta manhã pelos jornalistas, o ministro Pedro Adão e Silva rejeitou essa ideia de um ultimato por parte do chefe de Estado.O ministro da Cultura, esta manhã, em Lisboa, à entrada para a Conferência que assinala os 50 anos do Expresso.