Nuno Melo esteve esta manhã em Aveiro, para assinar os protocolos com as autarquias que vão passar a integrar, na educação para a Cidadania, as questões da Segurança, da defesa e da paz.

No discurso, anunciou ainda a intenção de voltar a ter dois dos aviões C130 da Força Aérea no combate aos incêndios, se possível já no próximo ano.



À margem, questionado sobre o impasse no orçamento, Nuno Melo considerou que não seria bom para muitas classes profissionais se o documento fosse chumbado.