Ministro da Defesa diz ter "plena confiança" em chefe de gabinete

“Ele é chefe de gabinete e, portanto, tem a minha confiança”, afirmou João Gomes Cravinho. “Eu não tinha conhecimento, ele não tinha conhecimento (…) O Ministério Público também indicou que não há arguidos. Portanto, acho que não há mais nada a acrescentar sobre essa matéria”.



Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, declarou também esta segunda-feira desconhecer “em absoluto seja o que for sobre inquéritos judiciais em curso” e salientou que Paulo Lourenço desempenhou as funções de cônsul-geral “com brilho conhecido e público”.



“Eu gosto que nós tenhamos opiniões fundadas em factos e os factos são estes: no que diz respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o ministério não desencadeou nenhum processo disciplinar em relação a essa personalidade”, argumentou.



“Essa personalidade não geriu pessoalmente seja que conta fosse do consulado que dirigiu”, continuou. “Portanto, o rol de incorreções é bastante grande, como é aliás costume nestes casos, infelizmente”.



De acordo com a edição de domingo do, a investigação a Paulo Lourenço terá sido desencadeada pela descoberta de “alegadas irregularidades na concessão de vistos 'gold' a cidadãos brasileiros” por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.Augusto Santos Silva garantiu, porém, que o chefe de gabinete do ministro da Defesa não “tratava de vistos, nem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pediu fosse o que fosse”.A Procuradoria-Geral da República confirmou a investigação, acrescentando que o inquérito está em segredo de justiça e que não existem arguidos constituídos.