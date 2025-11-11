Ministro da Defesa garante que helicópteros podem aterrar nos heliportos de hospitais

Nuno Melo referiu que estes equipamentos já aterraram em 25 heliportos do país durante o dia e em 18 heliportos durante a noite.





Esta terça-feira, o jornal Público noticiava que, segundo a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), os quatro helicópteros Black Hawk que a Força Aérea vai adquirir para evacuação médica só podem aterrar num dos setes heliportos hospitalares autorizados a receber transportes aéreos de emergência médica. O ministro da Defesa considerou que se trata de "desinformação".





Em declarações aos jornalistas após a cerimónia do 50.º aniversário da Polícia Judiciária Militar (PJM) em Oeiras, Nuno Melo adiantou que quem tem competência para certificar estes helicópteros é a Autoridade Aeronáutica Nacional, e que os equipamento militares estão excluídos da dimensão civil, que diz respeito à ANAC.



"A Autoridade Aeronáutica Nacional já certificou estes helicópteros para aterrarem nestes locais todos", afirmou o ministro da Defesa, detalhando que é este organismo que regula também quais são os espaços onde os helicópteros militares podem aterrar, se for necessário.

"Eu tenho imenso respeito pela ANAC, é uma entidade absolutamente fundamental, está certíssima na dimensão civil. Acontece que neste caso, quem certifica é a Autoridade Aeronáutica Nacional e a Convenção sobre Aviação Civil Internacional exclui as aeronaves militares no seu artigo 3º. Portanto, compete à Autoridade Aeronáutica Nacional determinar os locais onde estes helicópteros militares podem aterrar", considerou.

(com Lusa)