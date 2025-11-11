Política
Ministro da Defesa garante que helicópteros podem aterrar nos heliportos de hospitais
O ministro da Defesa Nacional garantiu esta terça-feira que os helicópteros Black Hawk que serão adquiridos pela Força Aérea podem ser utilizados para emergência médica.
Nuno Melo referiu que estes equipamentos já aterraram em 25 heliportos do país durante o dia e em 18 heliportos durante a noite.
O ministro da Defesa considerou que se trata de "desinformação".Esta terça-feira, o jornal Público noticiava que, segundo a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), os quatro helicópteros Black Hawk que a Força Aérea vai adquirir para evacuação médica só podem aterrar num dos setes heliportos hospitalares autorizados a receber transportes aéreos de emergência médica.
Em declarações aos jornalistas após a cerimónia do 50.º aniversário da Polícia Judiciária Militar (PJM) em Oeiras, Nuno Melo adiantou que quem tem competência para certificar estes helicópteros é a Autoridade Aeronáutica Nacional, e que os equipamento militares estão excluídos da dimensão civil, que diz respeito à ANAC.
"A Autoridade Aeronáutica Nacional já certificou estes helicópteros para aterrarem nestes locais todos", afirmou o ministro da Defesa, detalhando que é este organismo que regula também quais são os espaços onde os helicópteros militares podem aterrar, se for necessário.
"Eu tenho imenso respeito pela ANAC, é uma entidade absolutamente fundamental, está certíssima na dimensão civil. Acontece que neste caso, quem certifica é a Autoridade Aeronáutica Nacional e a Convenção sobre Aviação Civil Internacional exclui as aeronaves militares no seu artigo 3º. Portanto, compete à Autoridade Aeronáutica Nacional determinar os locais onde estes helicópteros militares podem aterrar", considerou.
(com Lusa)