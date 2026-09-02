Ministro da Economia confiante em chumbo da moção de censura ao Governo

“Vamos aproveitar a totalidade das subvenções do PRR”

Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, foi o convidado desta quarta-feira da “Grande Entrevista”.Questionado sobre a moção de censura do Chega ao Governo, Castro Almeida disse estar confiante de que será chumbada.“É suficiente ter o apoio explícito e declarado do primeiro-ministro”, disse o ministro da Economia, que considera que não é dever dos membros do Governo, à exceção do primeiro-ministro, manifestar opinião sobre o caso de Luís Neves.Castro Almeida acusa o Chega de não querer verdadeiramente apurar os factos, uma vez que anunciou uma comissão de inquérito antes de ouvir o ministro no Parlamento, e defende queCastro Almeida garante que até ao final do ano serão entregues 40 mil casas e que as obras em curso “estão para além do PRR”.O ministro explicou que a prioridade “foi pôr dinheiro na economia” e que foi criado um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que recebeu 1200 milhões de euros, dos quais mais de 800 milhões foram dirigidos para a Inteligência Artificial nas empresasRelativamente ao PTRR, Castro Almeida disse que dos 39 mil pedidos pós-tempestade, 40% foram recusados, mas 98% dos casos estão resolvidos.Por fim, o ministro mostrou-se também otimista em relação à viabilização do Orçamento do Estado, lembrando que o PS já mostrou estar disponível para viabilizar a proposta.