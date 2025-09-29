Ministro da Presidência diz que alterações à Lei dos Estrangeiros têm de estar dentro da Constituição

No final de uma reunião do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, Leitão Amaro garantiu haver um diálogo normal com todos os partidos e admitiu que ainda pode haver ajustes.

O Ministro reconhece que continua a haver diferenças de opinião mas avisa que o governo é claro.



Defende uma lei que regule os fluxos de imigração, controle o reagrupamento familiar, acabe com o visto de procura de trabalho como existe atualmente e que as autorizações de residência da CPLP exijam um visto consular prévio.



Numa resposta ao pedido de medidas mais duras por parte do Chega, Leitão Amaro insiste que os ajustes à lei têm de respeitar a Constituição.