Ministro da Presidência diz que alterações à Lei dos Estrangeiros têm de estar dentro da Constituição
No final de uma reunião do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, Leitão Amaro garantiu haver um diálogo normal com todos os partidos e admitiu que ainda pode haver ajustes.
Defende uma lei que regule os fluxos de imigração, controle o reagrupamento familiar, acabe com o visto de procura de trabalho como existe atualmente e que as autorizações de residência da CPLP exijam um visto consular prévio.
Numa resposta ao pedido de medidas mais duras por parte do Chega, Leitão Amaro insiste que os ajustes à lei têm de respeitar a Constituição.