Ministro das Finanças já teve alta hospitalar

Numa nota divulgada esta quinta-feira, o Ministério das Finanças revela que Joaquim Miranda Sarmento "teve alta esta tarde" depois de ter estado "sob observação" no serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





"O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana", lê-se na nota divulgada.





A nota adianta ainda que Joaquim Miranda Sarmento "agradece a preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde".





Em comunicado divulgado na quarta-feira, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria indicou que Joaquim Miranda Sarmento "fez os exames normais e adequados à sua situação clínica" e que a equipa médica decidiu "o seu internamento para observação", sendo que "o seu quadro clínico é estável".





O governante deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria "na sequência de uma indisposição" e realizou "exames que descartam o cenário de um acidente vascular cerebral", algo que chegou a ser avançado por alguns meios de comunicação.