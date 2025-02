Ministro dos Assuntos Parlamentares diz que moção de censura é "anedótica"

Numa intervenção no International Club of Portugal subordinada ao tema "Desafios políticos para 2025", Pedro Duarte considerou que os extremismos se estão a afirmar em Portugal e referiu-se ao facto de o Chega ter entregado, horas antes, no parlamento uma moção de censura ao XXIV Governo Constitucional por considerar que recaem sobre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "suspeitas gravíssimas de incompatibilidade" no exercício de funções públicas.

"O partido Chega, acossado com os seus problemas internos, para tentar desviar as atenções, apresenta uma moção de censura anedótica", acusou.

No entanto, o ministro criticou também o secretário-geral do PS apesar de Pedro Nuno Santos ter já assegurado que chumbaria esta iniciativa.

"Vamos espremer aquilo que é dito pelo líder do PS e é basicamente quase o mesmo que é dito pelo líder do Chega. Há uma espécie de corrida, de deriva populista a que não resiste, até no tom extremado e zangado", apontou.