Ministro faz roteiro pelo país para conhecer necessidades dos bombeiros

Segundo uma nota publicada hoje na página do Governo, Luís Neves iniciou na terça-feira o que designa por "roteiro de proximidade com os bombeiros" ao visitar bombeiros de Oleiros (Castelo Branco), Soure (Coimbra) e Leiria, numa iniciativa que tem o objetivo de "reforçar o diálogo direto com as federações e os corpos de bombeiros".



Com estes contactos, o ministro pretende privilegiar "a escuta direta dos bombeiros" e "conhecer, de forma pessoal, as dificuldades, os desafios operacionais e as necessidades concretas das associações humanitárias", refere a nota, sublinhando que Luís Neves considera que "as políticas públicas na área da proteção e socorro têm de ser construídas com base na experiência de quem está no terreno".



Para o ministro Luís Neves, "a proximidade é essencial para uma decisão mais justa e informada", pretendendo assim "ouvir as pessoas que todos os dias lideram, que sentem os meios, as equipas e as dificuldades no terreno".



"A iniciativa surge num contexto particularmente exigente para o sistema de proteção e socorro, marcado pelo aumento da frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos e pela crescente complexidade das missões atribuídas aos bombeiros", constata.



O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais para este ano aposta "em mais meios, maior capacidade de resposta e melhor coordenação entre entidades", adianta.



No entanto, o Ministério da Administração Interna (MAI) considera que "o sistema não se esgota nos meios", dependendo "sobretudo das pessoas" e os bombeiros continuam a ser a "espinha dorsal" do sistema de proteção e socorro ao desempenharem "um papel insubstituível na proteção das populações e na resposta às emergências".



A acompanhar Luís Neves no primeiro dia do "roteiro de proximidade com os bombeiros" estiveram o secretário de Estado da Proteção Civil, o presidente e comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.



O MAI refere ainda que este roteiro junto dos bombeiros vai continuar nas próximas semanas em todos os distritos.



Estes encontros com os bombeiros de todo o país acontecem numa altura em que o Governo está a preparar alterações à lei orgânica da ANEPC, sendo a reforma da proteção civil uma das principais prioridades do Ministério da Administração Interna.



A reforma da Proteção Civil, que o Governo tinha prometido para o final de 2025, ficou adiada para depois da época dos fogos deste ano.



A Liga dos Bombeiros Portugueses tem reivindicado a criação de um comando único e autónomo para os bombeiros separado da estrutura da ANEPC.