Ministro Pedro Duarte e vices do PSD no encerramento da reunião liberal

De acordo com informação divulgada pelos liberais, o Governo vai estar representado por Pedro Duarte na reunião magna da IL, que decorre em Loures, no distrito de Lisboa.

Pelo PSD, estarão presentes os vice-presidentes Carlos Coelho e Alexandre Poço.

Pelo PS, marcarão presença a eurodeputada Carla Tavares, que é também presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e os deputados João Torres e Ricardo Lima.

O Chega vai fazer-se representar pela vice-presidente Marta Silva e pelo deputado e vereador na Câmara Municipal de Loures Bruno Nunes.

O CDS-PP vai enviar à convenção da IL os vice-presidentes Maria Luísa Aldim e João Varandas Fernandes, bem como o porta-voz do partido, Durval Tiago Ferreira.

Pelo PAN, estarão presentes no encerramento da IX Convenção Nacional da IL Sílvia Marques, Comissão Política Nacional, e Pedro Fidalgo Marques, da Comissão Política Permanente.

PCP e BE confirmaram à agência Lusa que não estarão representados na reunião magna dos liberais.

A IX Convenção Nacional da IL arrancou hoje no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures e termina no domingo, com a eleição do novo presidente, da Comissão Executiva e restantes órgãos.