Ministro Pedro Nuno Santos assume publicamente divergências com Ministério das Finanças

Em causa, a falta de autonomia orçamental do presidente da CP, que levou Nuno Freitas a abandonar o cargo, antes do fim do mandato, tendo Pedro Nuno Santos afirmado que compreende perfeitamente esta decisão.O ministro garantiu que, se dependesse dele, o gestor teria condições financeiras para concluir o projecto traçado para a CP.Críticas, com um ou mais destinatários dentro do Governo socialista.Na leitura do comentador de Política da Antena 1, Raul Vaz, estas palavras servem de recado para o interior do Governo, para que o estado possa abrir os cordões à bolsa em várias áreas, como a Ferrovia.