Política
Ministro quer alterações à lei do Tribunal de Contas: "Não serve para se substituir ao decisor político"
Foto: Manuel de Almeida - Lusa
O ministro Adjunto e da Reforma do Estado considerou esta terça-feira que a forma como o Tribunal de Contas funciona em Portugal é "inibidor" de decisões e sublinhou que um tribunal deve servir "para verificar a legalidade dos atos praticados".
E mesmo os países "que têm Tribunal de Contas, não têm um modelo de visto prévio como o nosso"
Considera que um tribunal "não serve para se substituir ao decisor político, ao decisor administrativo" e deve apenas funcionar de acordo com a sua função jurisdicional.
Gonçalo Matias quer uma redução do visto prévio e o aumento do visto à posteriori, sem nenhuma redução da fiscalização.
O ministro pretende afastar um cenário de "violação da separação de poderes" em que não haja "confusão entre a função de julgar e a função de administrar".