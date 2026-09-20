Miranda Sarmento ecoa aviso. Baixar IVA em combustíveis e cabaz implica que "haja défice"



Chega e PS saíram em defesa de uma redução temporária do IVA sobre os combustíveis - de 23 para 13 por cento – e a implementação do IVA zero a bens alimentares essenciais.

“O saldo do exercício de 2027 é exigente e, portanto, o saldo orçamental é um saldo relativamente reduzido”.

Sem “parceiro preferencial”

Miranda Sarmento enuncia como meta “ter o Orçamento aprovado porque o país precisa de ter um Orçamento, não pode ir outra vez para uma crise política e não ganha nada em estar em duodécimos”.

c/ Lusa