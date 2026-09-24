MNE português e timorense reforçaram concertação entre os dois países em encontro

Numa nota na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal divulgou que durante o encontro foi feito "o balanço da recente reunião ministerial da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) em Díli e reforçada a concertação entre Portugal e Timor-Leste".

"Em foco, também, [esteve] o mandato português no CSNU (Conselho de Segurança das Nações Unidas), que terá início em janeiro com a presidência do conselho", pode ler-se.

O encontro entre Paulo Rangel e Bendito Freitas ocorreu à margem da Assembleia Geral da ONU, que realiza esta semana a sua 81.ª edição em Nova Iorque.

Para Portugal, a Assembleia Geral da ONU acontece a poucos meses de o país voltar a sentar-se, a partir de 01 de janeiro do próximo ano, como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028, para o qual foi eleito com a maior votação de sempre numa candidatura portuguesa àquele órgão (e, pela primeira vez, à primeira volta).

Portugal, que concorreu sob o lema "Prevenção, Parceria, Proteção", já foi membro do Conselho de Segurança nos biénios 1979-1980, 1997-1998 e 2011-2012. Sempre que se candidatou, Portugal foi eleito.