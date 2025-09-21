Mobilidade na Baixa e a regulação do turismo preocupam cidadãos do Porto
Foto: Pedro A. Pina - RTP
No Porto há problemas bem identificados pelos eleitores da cidade, temas que gostariam que fossem tratados pelos candidatos autárquicos: A mobilidade na Baixa e a regulação do turismo são dois exemplos.
A jornalista Cláudia Costa falou com o proprietário de um estabelecimento comercial centenário do centro da Invicta, por onde passam muitos turistas.
Já os clientes nacionais são cada vez menos nas compras e no dia a dia da baixa.