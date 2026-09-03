Moção de censura do Chega vai a debate a 8 de setembro





A Conferência de Líderes marcou a discussão da moção de censura para dia 8, na primeira sessão legislativa da atual legislatura.





O porta-voz da Conferência de Líderes anunciou a partir da Assembleia da República que a Comissão Permanente daquele órgão vai reunir-se no dia no dia 7, segunda-feira, para convocar o plenário para o dia seguinte, já que o Parlamento se encontra fora do período efetivo de funcionamento.



Esta data não coincide com nenhuma das propostas do presidente do Parlamento no despacho que enviou na quinta-feira aos partidos. Aguiar-Branco sugeria que os líderes parlamentares discutissem as possibilidades de 10 ou 17 de setembro.







Neste dia 8 agora escolhido estava marcada uma audição do ministro da Administração Interna. Luís Neves deveria ser ouvido nessa data no Parlamento, devendo agora ser reagendada a ida do ministro a São Bento.





c/ Lusa

(em atualização)