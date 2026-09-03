Política
Moção de censura do Chega vai a debate a 8 de setembro
A Conferência de Líderes decidiu agendar o debate da moção de censura ao Governo para o próximo dia 8.
(em atualização)
A Conferência de Líderes marcou a discussão da moção de censura para dia 8, na primeira sessão legislativa da atual legislatura.
O porta-voz da Conferência de Líderes anunciou a partir da Assembleia da República que a Comissão Permanente daquele órgão vai reunir-se no dia no dia 7, segunda-feira, para convocar o plenário para o dia seguinte, já que o Parlamento se encontra fora do período efetivo de funcionamento.
Esta data não coincide com nenhuma das propostas do presidente do Parlamento no despacho que enviou na quinta-feira aos partidos. Aguiar-Branco sugeria que os líderes parlamentares discutissem as possibilidades de 10 ou 17 de setembro.
Esta data não coincide com nenhuma das propostas do presidente do Parlamento no despacho que enviou na quinta-feira aos partidos. Aguiar-Branco sugeria que os líderes parlamentares discutissem as possibilidades de 10 ou 17 de setembro.
Neste dia 8 agora escolhido estava marcada uma audição do ministro da Administração Interna. Luís Neves deveria ser ouvido nessa data no Parlamento, devendo agora ser reagendada a ida do ministro a São Bento.
c/ Lusa