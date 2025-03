Moção de censura do PCP chumbada, Governo avança com moção de confiança

A moção de censura do PCP foi, esta quarta-feira, chumbada no Parlamento, com as abstenções do PS e do Chega. Logo no início do debate, o primeiro-ministro anunciou que vai avançar com uma moção de confiança, salientando que "não pode persistir dúvida" quanto às condições do Governo. O PS, por sua vez, anunciou o voto contra a moção de confiança e acusou o primeiro-ministro de “calar o Parlamento” e "atirar país para eleições".