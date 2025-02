Moção de censura. Montenegro desafia outros deputados a serem igualmente transparentes

O primeiro-ministro disse que nunca se queixou de ataques e que procurou sempre dar explicações a casos mesmo quando tinham na origem denúncias anónimas: "Há muitos anos que sou alvo de ataques estranhos", lamentou., argumentou.Na origem desta moção de censura está uma empresa da qual o primeiro-ministro foi sócio até junho de 2022 e que agora pertence à sua mulher e aos filhos.

A Spinumviva é a empresa da qual o primeiro-ministro, Luís Montenegro, foi sócio até junho de 2022 e que agora pertence à sua mulher e aos filhos de ambos e que está na origem do pedido do partido liderado por André Ventura.

Sobre a criação da empresa Spinumviva, o primeiro-ministro abriu a história académica e de vida da família, sua e dos filhos, para explicar a decisão de iniciar a empresa que envolveria toda a família e "preparar o caminho para os filhos", sendo posterior a decisão de regressar ou não à vida política, largando ou não essa atividade.Admitindo que no objeto social desta empresa criada em 2021 está "a gestão e comércio de bens imóveis, arrendamento e outras formas de exploração dos mesmos agrícola, predominantemente vitivinícola".Explicou então queE mais, entender que deter, direta ou indiretamente, participação nesta sociedade gera conflito de interesses, por si só, é absurdo".O primeiro-ministro garantiu aos deputados que "a sociedade não teve nem tem qualquer imóvel"."Os imóveis que eu próprio tenho simplesmente não têm em qualquer hipótese de enquadramento nas alterações legais decididas pelo Governo para os solos", garantiu também.Dizendo que sempre declarou e pagou tudo o que devia, Luís Montenegro prometeu entregar aos deputados do Parlamento o valor dos rendimentos do seu agregado familiar dos últimos 15 anos. Nesse sentido, desafiou os outros a serem igualmente transparentes."Na minha vida até hoje declarei tudo o que tinha a declarar. Paguei tudo o que tinha a pagar. Esclareci tudo o que tinha a esclarecer", assegurou o chefe do Governo., afirmou Montenegro.Nesse sentido, viria a considerar depois que foi "despropositado e um tiro ao lado" dizer que a empresa da sua família é uma imobiliária. Recusaria também que o seu património pessoal possa vir a beneficiar da chamada Lei dos Solos.

Spinumviva passa para a mulher e filhos

O primeiro-ministro defendeu que a forma como transmitiu a sua quota na empresa Spinumviva foi "perfeitamente legal" e que a cotitularidade da sua mulher consta na declaração de rendimentos feita à Entidade para a Transparência., afirmou.

Vários advogados, como o antigo dirigente do CDS-PP António Lobo Xavier, ou Luís Menezes Leitão, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, consideram que a venda das quotas da empresa imobiliária de Luís Montenegro à sua mulher pode ser considerado nula: uma vez que estão casados em regime de comunhão de bens adquiridos e a empresa Spinumviva foi criada já depois do casamento, o Código Civil impede que Luís Montenegro venda as suas quotas à mulher.

O primeiro-ministro salientou que a cotitularidade da participação da sua mulher na Spinumviva consta da sua declaração feita à Entidade para a Transparência.Por outro lado, Montenegro aproveitou para responder a algumas perguntas deixadas por André Ventura sobre por que razão constam das contas da empresa pagamento de rendas, quando a sede é a própria morada do primeiro-ministro, e por que razão o número de contacto é o seu telemóvel."As rendas são de um ALD (aluguer de longa duração) de um veículo, de um automóvel. Não tem nada a ver com rendas da casa, senhor deputado. O telefone é o meu porque é o que consta do registo inicial", explicou o primeiro-ministro.Montenegro disse ainda que, depois de ser primeiro-ministro, a única alteração do objetivo da empresa foi "em 2024 para retirar uma parte do objeto que tinha a ver com os seguros".c/ Lusa