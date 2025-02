Moção de censura. PSD acusa Chega de "jogo da lama" e "foguetório"

"Isto é tudo um foguetório. Tal como já vimos tarjas afixadas na Assembleia da República ou a ameaça de querer julgar o presidente da República, agora chegamos ao primeiro-ministro. É tudo para descredibilizar o sistema", afirmou, na Antena 1, o deputado Hugo Carneiro.Segundo o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, a moção de censura apresentada pelo Chega - e que é debatida e votada esta sexta-feira no parlamento - é apenas uma manobra de diversão.Hugo Carneiro deixa, no entanto, críticas à forma como o PS "aproveitou" a moção de censura apresentada pelo Chega: "Esta hesitação do PS, num primeiro momento, serve também para alimentar este fogacho. Julgo que deveria ser evitado".O deputado do PSD considera ainda que os sociais-democratas são coerentes: "Quando nós soubemos que existiu uma indemnização de 500 mil euros que foi paga na TAP, era um caso evidente. É óbvio que tinham de ser pedidos esclarecimentos. E o Parlamento também achou isso. Portanto, a atuação que o PSD teve no passado é muito coerente com aquilo que está a fazer hoje. Não há nada de diferente. É preciso olhar para os casos e perceber que casos foram esses".





Socialistas insistem: "Primeiro-ministro deve explicações ao país"

O PS diz não compreender a decisão do primeiro-ministro de viajar para o Brasil sem dar todas as explicações necessárias e reitera a necessidade de Luís Montenegro esclarecer as dúvidas em torno da empresa de consultoria da qual foi fundador e gerente."Deve algumas explicações ao país, mas não pomos rigorosamente nada em causa. Muito menos a seriedade ou a lisura com que [Luís Montenegro] terá, seguramente, tratado todos os seus assuntos e, neste caso, esta empresa", sublinhou, na Antena 1, o deputado socialista João Paulo Rebelo.Para o ex-secretário de Estado do Governo de António Costa, há "várias suspeitas" lançadas para o debate pelo Chega que são "manifestamente exageradas", mas que não eliminam a necessidade de o chefe do Governo se explicar perante o país. E não apenas sobre o caso da empresa da família.João Paulo Rebelo adianta ainda que, durante o debate da moção de censura, o PS não se vai circunscrever ao mais recente caso a envolver Luís Montenegro e vai insistir em temas como a administração interna ou a saúde: "É evidente que sim", confirmou o deputado.E acrescenta: "A expetativa está do lado dos portugueses. Estamos a aguardar essas explicações, que são devidas. O país vive melhor se estiver tranquilo quanto à conduta do primeiro-ministro".O Chega assegura que "não tinha a particular intenção" de apresentar uma moção de censura ao Governo da AD, mas sublinha que fez "dois ultimatos" ao primeiro-ministro para que Luís Montenegro prestasse esclarecimentos."Quem está na vida pública, na vida política, deve explicar sempre que há uma dúvida. E, não conseguimos compreender o silêncio. Luís Montenegro tem sido um gestor de silêncios e tem estado em silêncio permanentemente", aponta Rita Matias.Em declarações à Antena 1, no programa Entre Políticos, a deputada e dirigente do Chega lembra que houve uma remodelação no Governo e que, até ao momento, não foram dadas explicações por parte do primeiro-ministro sobre as entradas e saídas de governantes."Alterou seis secretários de Estado e permaneceu em silêncio. Viu escândalos abalarem a sua bancada, escândalos abalarem um dirigente na Madeira... e ficou em silêncio. Viu alguns dos seus deputados serem constituídos arguidos no processo Tutti-Frutti e permaneceu em silêncio. Agora é o próprio que tem de explicar como é que tem uma empresa que fatura 600 mil euros em dois anos", insiste a deputada.Rita Matias ressalva, no entanto, que, apesar da moção de censura ao Governo, o Chega não tem qualquer prova de que há ilegalidades a envolver o líder do Executivo.Questionada sobre o momento escolhido para avançar com a moção de censura, Rita Matias responde: "O Chega seria mal compreendido se não tivesse capacidade e coragem de escrutinar também neste momento".