Moção de confiança avança porque "é hora de cada um assumir as suas responsabilidades"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O texto desta moção diz que “é hora de cada um assumir as suas responsabilidades”, salientando que “por mais que infundadas sejam as alegações e por mais clarificadoras que sejam as respostas do Governo, parece ter centrado numa espiral sem fim”.



Neste comunicado de quatro páginas, o Governo assume que “é com pleno sentido de responsabilidade e exclusivo foco no interesse nacional que apresenta esta moção de confiança. E a ser chumbada implicará a queda do Governo”.



E esse é o cenário mais provável, já que o Partido Socialista e o Chega garantiram que vão votar contra a moção apresentada pelo governo.



Esta moção foi aprovada de forma eletrónica, antes de ser remetida ao presidente da Assembleia da República. A partir daqui contam-se no máximo três dias para que a iniciativa seja discutida e votada no Parlamento.