Moção de confiança. Como funciona e o que pode acontecer nas próximas semanas?

O mais provável é que a discussão e votação se realize ainda na próxima semana, uma vez que tem de ser agendada no terceiro dia depois da entrada do diploma no Parlamento.



É necessária apenas uma maioria simples para chumbar esta moção. Ou seja, o número de deputados que votam contra tem de ser superior aos que votam a favor.



A rejeição de uma moção de confiança implica automaticamente a queda do Governo.



Na história da democracia portuguesa, esta situação só aconteceu uma vez: em 1977 quando Mário Soares era primeiro-ministro.



Depois de apresentada esta moção de confiança ao atual Governo. Segue-se o tempo do Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa vai convocar os partidos para o dia seguinte ao chumbo da Moção e logo a seguir, o Conselho de Estado.



Constitucionalmente, o chefe de Estado tem duas opções. Ou pede à AD, a força política mais votada, para apresentar uma nova solução de Governo.



Ou dissolve o Parlamento, o que será a terceira vez, e marca novas eleições, no prazo de 55 dias. É a opção já admitida pelo Presidente, que prevê que os portugueses possam ir às urnas em maio.