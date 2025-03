José Sena Goulão - Lusa

O primeiro-ministro garante que o Governo não vai retirar a moção de confiança e o líder do PS mantém o voto contra dos socialistas, que vai ditar a queda do Executivo.



A comissão política do PS esteve, esta segunda-feira à noite, reunida no Largo do Rato, em Lisboa.



O encontro terminou já de madrugada e com uma posição de consenso. O PS não teme eleições, mas o secretário-geral sublinha que está tudo nas mãos do primeiro-ministro.