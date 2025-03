Moção de confiança, queda do Governo, novas eleições. O calendário previsto para os próximos meses

Se os partidos mantiverem a indicação de voto que têm dado, a moção é reprovada e o Governo cai.



Nesse cenário, o Presidente da República irá ouvir os partidos com representação parlamentar a partir de quarta-feira.



No dia seguinte, quinta-feira, convoca o Conselho de Estado, no final do qual emitirá uma nota.



Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa deverá assinar o decreto de dissolução da Assembleia da República. O Presidente poderá também fazer uma declaração ao país.



Se estes prazos forem cumpridos, as eleições deverão decorrer a 11 de maio. Será a terceira vez consecutiva que a legislatura não chega ao fim, provocando eleições antecipadas.