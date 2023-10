Moedas alerta que a República já se autodestruiu por "minorias barulhentas e radicalismos"

O autarca de Lisboa alertou que a República de 1910 auto-destruiu-se por minorias barulhentas e radicalismos que agora também surgem e alerta que quando estamos perto da comemoração dos 50 anos do 25 de abril que não se pode voltar a deixar que a haja uma dissolução do regime. “Quem fomenta radicalismos, arrisca a dissolução do regime”, alerta. “Precisamos moderação, bom senso e pragmatismo”, aconselha Carlos Moedas.