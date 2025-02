Moedas saúda "coragem" de Ângelo Pereira por pedir a suspensão das funções

Carlos Moedas saudou a "coragem" do vereador da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, que pediu esta terça-feira a suspensão das funções após ter sido acusado no processo Tutti-Frutti.

"Quero destacar a coragem do vereador Ângelo Pereira, que veio de imediato pedir a suspensão das funções", disse o presidente da Câmara de Lisboa em declarações aos jornalistas.



"Eu sempre disse que quando um vereador fosse acusado num determinado momento deveria suspender as suas funções. Agora espero que os outros partidos também sigam o mesmo exemplo", afirmou.



Moedas critica a demora na justiça e pede celeridade "para que não haja injustiças".



Ângelo Pereira está entre os 60 arguidos acusados esta terça-feira pelo Ministério Público (MP) no processo Tutti-Frutti.



Ângelo Pereira é vereador da Câmara de Lisboa, mas o crime imputado pelo MP diz respeito ao seu exercício de funções na Câmara de Oeiras, de 2013 a 2017. Segundo o Ministério Público, Ângelo Pereira viajou para a China com um voo pago por dois dos arguidos deste processo.