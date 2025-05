Luís Montenegro acusa os partidos da oposição de estarem apenas focados em dizer mal do Governo.

A AD iniciou o primeiro dia oficial de campanha em Bragança, onde Luís Montenegro voltou a defender a saída do país dos imigrantes que estão ilegais.



Uma campanha com o cabeça de lista por Bragança o ex-secretário de estado de estado Hernâni Dias, que se demitiu do Governo.