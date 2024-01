Luís Montenegro diz que António Costa e Pedro Nuno Santos são os maiores caçadores de gambozinos da política portuguesa por estarem constantemente a falar do diabo. O líder do PSD considera que o diabo é um "fetiche" socialista para esconder a incompetência do governo que lideram e, por estarem sempre a falar dos erros que cometem, diz que se trata de um partido chorão... mas sem perdão.