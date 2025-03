Montenegro admite militares portugueses na Ucrânia mas "ainda não é tempo dessa decisão"

“Não estamos ainda no tempo de o definir e decidir em concreto. É precoce estarmos hoje a tomar uma decisão sobre se vamos ter ou não militares das nossas Forças Armadas num hipotético teatro de operações na Ucrânia”, considerou Luís Montenegro em resposta à bancada do PS, lembrando que, caso haja “um processo de paz, com garantias de segurança, não será a primeira nem a última vez” que Forças Armadas portuguesas serão chamadas a dar contributo nesse âmbito.



“Como contribuem hoje para assegurar a manutenção da paz, a salvaguarda de operações de dissuasão” em vários pontos do globo, referiu o primeiro-ministro, dando como exemplo as missões na Roménia, Eslováquia ou Lituânia.

“Cessar-fogo parcial é primeiro sinal positivo” mas longe do desejável





Montenegro abordou os anúncios de terça-feira sobre o cessar-fogo parcial para a guerra na Ucrânia, considerando que se trata de “um primeiro sinal positivo” apesar, contudo, de não ser “a situação desejável”.



“Todos sabemos que estamos numa altura crítica, numa altura em que foi anunciado um cessar-fogo parcial aplicado às infraestruturas energéticas e que, não sendo a situação desejável, é ainda assim um primeiro sinal positivo”, afirmou o chefe do Governo, considerando que será necessário “aguardar para ver como evolui”.



Para já, sublinhou, é ainda cedo “para tirar grandes ilações”.



“Não há dúvida também que há um consenso muito alargado no seio da União de que um processo de paz para a Ucrânia e para este conflito tem de envolver a Ucrânia, tem de envolver a União Europeia, para poder compaginar uma paz justa e duradoura no respeito pela soberania da Ucrânia e no respeito pela aplicação do Direito Internacional”, defendeu.



Na conversa telefónica desta terça-feira, Trump e Putin concordaram com uma trégua de 30 dias na Ucrânia limitada às infraestruturas energéticas. Na leitura do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os anúncios que se seguiram ao contacto entre Washington e o Kremlin são prova de que Putin não pretende colocar um ponto final a esta guerra.

Luís Montenegro falava na abertura no debate preparatório do Conselho Europeu, cerca de uma semana depois da demissão do Governo, provocada pelo chumbo de uma moção de confiança apresentada pelo executivo minoritário PSD/CDS-PP.



O Conselho Europeu marcado para estas quinta e sexta-feira em Bruxelas tem na agenda a competitividade, devendo ainda dar seguimento à reunião extraordinária do Conselho Europeu de 6 de março para analisar os acontecimentos mais recentes na Ucrânia e as próximas etapas em matéria de defesa.



O próximo quadro financeiro plurianual (QFP), a migração, os acontecimentos mais recentes no Médio Oriente, o multilateralismo e outras questões mundiais estão também na ordem do dia.







c/ Lusa

