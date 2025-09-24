Montenegro afirma que reconhecimento da Palestina contribui para estabilidade e menos conflitos

"Podemos dizer que as garantias que hoje são assumidas pela Autoridade Palestiniana são condições e garantias que, não podendo estar hoje implementadas de um dia para o outro no terreno, contribuirão para nós atingirmos o objetivo, o objetivo aqui é o objetivo da paz", disse Montenegro durante o debate quinzenal na Assembleia da República.





"Assumimos a nossa decisão. É a decisão que interessa a Portugal, que, do nosso ponto de vista, pode contribuir para a estabilidade no Médio Oriente e para uma comunidade internacional com menos conflitos, com mais atenção e direção à garantia e preservação dos direitos das pessoas", afirmou o primeiro-ministro em resposta ao secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.



O chefe do executivo frisou ainda que Portugal respeita Israel, considerando que é uma "democracia e um país amigo": "Nós podemos não concordar com todas as decisões, e não concordamos, das autoridades israelitas, mas Israel é um país democrático, Israel é um país amigo de Portugal. Isso que fique muito claro".



