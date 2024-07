Montenegro alerta contra perda de "comboio da competitividade fiscal"

Foto: Ampe Rogério - Lusa

Ao terceiro e último dia de visita a Angola, Luís Montenegro voltou a não responder sobre prazos para a publicação das novas tabelas de IRS.



Em Benguela, o primeiro-ministro foi recebido pelo governador local e visitou as obras de construção do novo consulado geral de Portugal. Esteve ainda numa central solar e no "corredor do Lobito", uma plataforma logística para transporte de materiais.