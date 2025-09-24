Montenegro anuncia aumento das deduções à coleta para inquilinos e descida das taxas para senhorios

País vai crescer "próximo dos 2%"





No entanto, avisou que o programa de Governo aprovado é o do PSD/CDS-PP, que não foi rejeitado pelo parlamento.

, afirmou Luís Montenegro no arranque do debate quinzenal na Assembleia da República.Entre as medidas a aprovar na quinta-feira, o primeiro-ministro destacou quatro., anunciou.Para os senhorios, o primeiro-ministro apontou"Em terceiro lugar, o fim das mais-valias de IRS na venda de habitações se o valor for reinvestido em imóveis para arrendamento a valor moderado", acrescentou.Como quarta medida, apontou "a simplificação dos licenciamentos no regime jurídico da urbanização e edificação, encurtando prazos e agilizando processos".Na sua intervenção inicial, Montenegro defendeu que "o ímpeto reformista é a essência do projeto" do XXV Governo e deu exemplos noutras áreas."Destaco, entre outras, e nestes pouco mais de 100 dias de mandato,, o aumento que está em execução do salário mínimo e também do salário médio, o aumento do complemento solidário para idosos e das pensões, a valorização salarial das carreiras do Estado", enumerou.O chefe de Governo destacou também "a regulação com humanismo e capacidade de integração" na imigração, "o reforço da segurança com policiamento de proximidade e com a realização de operações especiais de prevenção e fiscalização" ou a reprivatização da TAP.Na educação, o primeiro-ministro realçou, enquanto na da saúde disse que o Governo está a prosseguir "o esforço de transformação estrutural".Ainda na sua intervenção inicial, o primeiro-ministro pediu responsabilidade na discussão do Orçamento do Estado, dizendo que "o país não pode ficar refém de crises políticas", e disse prever um crescimento próximo de 2% e um superávite de 0,3% este ano.O Governo, afirmou Montenegro, recordando que houve reuniões com todos os grupos parlamentares.De todos os partidos esperamos, por isso, sentido de responsabilidade e disponibilidade para colocar o interesse nacional e dos portugueses à frente de qualquer interesse particular", afirmou.Montenegro salientou que, dado o contexto internacional, "Portugal deve continuar a ser um farol de estabilidade"."O país não pode nem deve ficar refém de crises políticas ditadas por caprichos partidários ou mesmo pessoais", avisou.Sobre as contas públicas, o primeiro-ministro admitiu que, mas afirmou que o Governo manterá os seus principais objetivos."Em primeiro lugar, termos em 2025 um crescimento económico acima da média da União Europeia, próximo de 2%, e um superavit a rondar os 0,3% e a continuação de uma trajetória de redução do ratio da dívida pública", afirmou, considerando que "estas metas são atingíveis".c/ Lusa