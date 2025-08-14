Montenegro anuncia lançamento de concurso para novo hospital do Algarve até outubro

O chefe de Estado afirmou que o investimento será de 800 milhões de euros. Espera que a obra possa começar no início de 2027 para entrar em funcionamento em 2030.





Noutra frente, ainda a respeito do sul do país, Luís Montenegro anunciou também que está "tudo pronto" para "formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano".

"Estamos em plena guerra"





No discurso anual na Festa do Pontal, o primeiro-ministro começou por falar sobre os incêndios logo no início deste discurso que marcou a rentrée política do PSD. Luís Montenegro considerou que o país está a enfrentar "um flagelo" e "uma tragédia", fruto das circunstâncias meteorológicas, mas também por negligência ou atos criminais.



"Estamos a fazer o esforço máximo para não deixar ninguém sozinho", vincou, sublinhando a importância de salvaguardar vidas, mas também o património das pessoas e o património natural do país.



Apontou que, ainda que o Governo possa estar a acompanhar todos os desenvolvimentos de forma "talvez discreta", esse acompanhamento está a ser feito de forma "muito próxima" e tentando ser "o mais eficaz possível".



Luís Montenegro deixou para mais tarde quaisquer reflexões. "Não vou fazer uma avaliação disso porque estamos em plena guerra, não é a meio da guerra que vamos fazer essa discussão", afirmou.



"Imigração mais regulada"





Outro dos temas que dominou a intervenção de Luís Montenegro foi o da imigração, em particular o recente chumbo das alterações à lei de estrangeiros pelo Tribunal Constitucional.



Defendendo uma "imigração mais regulada", Luís Montenegro considerou "normal" que o presidente da República "possa ter dúvidas constitucionais e possa submeter essas dúvidas ao Tribunal Constitucional, para que o Tribunal Constitucional possa emitir juízos jurídicos sobre o cumprimento das normas constitucionai".





"Aquilo que não é normal", ou até mesmo "esquisito", são os "partidos políticos que fazem das apreciações de um órgão jurisdicionais juízos políticos" ou "os próprios detentores do poder judicial possam eles assumir fazer um juízo político quando a sua função é fazer um juízo jurídico", criticou.





Garantiu que mantém como objetivo a instauração de "regras" que, respeitando a Constituição, contribuam para uma "migração mais humanista" e que proteja os próprios imigrantes.