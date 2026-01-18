ESPECIAL
Presidenciais 2026. Projeções, contagem de votos, discursos e análise

Montenegro anuncia que PSD não dará indicação de voto na segunda volta

O primeiro-ministro anunciou que o PSD não vai apoiar ninguém na segunda volta. "O PSD não estará envolvido na campanha presidencial", declarou.

"A conclusão que o PSD retira é que o espaço político não estará representado nesta segunda volta", disse.

"Aceitamos essa escolha com humildade democrática", declarou, agradecendo a Marques Mendes.

"Cumpriremos a escolha dos portugueses, isso não significa que não estivesse ao lado de Marques Mendes e continuo a achar que ele era a melhor opção", disse, sublinhando que "não vale a pena andarem com jogos políticos".
