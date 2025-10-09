Montenegro apela à "maioria absoluta" numa Lisboa de Carlos Moedas que é um "farol de inspiração"

"Vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, agora com uma maioria absoluta para poder cumprir todos os pontos do seu programa".





Também o candidato do PSD/CDS/IL apela a uma maioria reforçada no dia 12 de Outubro. "Passámos estes quatro anos a decidir e a corrigir os erros de 14 anos [governados pelo PS]. É o suficiente? Corrigimos tudo? Não. Não se conseguem corrigir 14 anos em quatro anos e muito menos em minoria", defende Carlos Moedas, que acrescenta que "o PS quis bloquear" a governação do PSD na Câmara.

Num discurso em que pediu "mais votos" para levar à cidade "mais Moedas", o candidato insistiu também na narrativa que tem levado a cabo nesta campanha, nomeadamente os ataques à principal adversária, a socialista Alexandra Leitão, da candidatura da frente de Esquerda em Lisboa.





"O PS hoje aliou-se ao Bloco de Esquerda e eu estou certo de que os lisboetas não querem isso", alertando que no próximo domingo a escolha será entre "a moderação" e o "caos".