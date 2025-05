Montenegro apela ao voto útil na estabilidade

Esta terça-feira, o dia começou em Benavente, no distrito de Santarém, com uma visita a um arrozal e um almoço no Monte da Casa Agrícola A.S. Perdigão, com Luís Montenegro a defender que os agricultores são os maiores defensores do meio ambiente e dos animais e a prometer combater a burocracia no sector.



De viagem para norte, a caravana da AD passou ainda por Torres Novas onde Luís Montenegro visitou a Escola Prática de Polícia.









De viagem para norte, a caravana da AD passou ainda por Torres Novas onde Luís Montenegro visitou a Escola Prática de Polícia.