Montenegro aponta 2% em Defesa sem afetar equilíbrio das contas

Ainda antes da reunião com PS e Chega, Luís Montenegro foi questionado sobre como iria acomodar o aumento do investimento em Defesa para atingir já este ano os 2% do PIB.



"Já tive ocasião de dizer que este ano vamos acomodar com verbas do Orçamento do Estado e que não será necessário um Orçamento Retificativo, para futuro ver-se-á nos próximos orçamentos", respondeu. para deixar a garantia de que o Governo nunca porá "em causa não só o financiamento de todas as despesas sociais como o equilíbrio das contas".