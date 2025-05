Montenegro aponta algarve como exemplo do que deve ser política de imigração

Foto: Lusa

Num comício na última noite em Faro, o líder do PSD defende que a política não pode ser de portas escancaradas.



O presidente social-democrata lamentou também que PS e Chega, partidos que têm dominado as votações à frente do PSD, no Algarve, tenham votado em conjunto para rejeitar propostas da coligação de direita no Governo.



Um comício da AD, que contou também com o líder do CDS, Nuno Melo.