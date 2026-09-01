Montenegro aponta Balsemão como estímulo para não se "definhar perante adversidades e reconquistar ânimo"

Luís Montenegro inaugurou hoje a Avenida Francisco Pinto Balsemão, em Cascais (no distrito de Lisboa), que se estende por 2,5 km a partir do Forte de São Jorge de Oitavos, próximo da casa onde viveu, no dia em que o militante número do PSD, que morreu no ano passado, faria 89 anos.

No seu discurso, o chefe do Governo apontou o fundador do partido como exemplo de que se deve arriscar e não temer as mudanças, bem como uma mensagem sobre o que seu percurso significa para o Governo.

"Eu confesso-vos aqui como primeiro-ministro, em nome do Governo, que o exemplo dele nos motiva, nos incentiva, nos estimula para podermos também não definhar perante as adversidades e poder reconquistar confiança, poder reconquistar ânimo, quando às vezes os indícios são em sentido contrário", afirmou Montenegro.

O primeiro-ministro não falou à comunicação social à margem desta homenagem ao fundador do Expresso e da SIC na qual aproveitou para se referir à "grande responsabilidade de quem informa".

"Num mundo marcado pela desinformação, pela manipulação, pela deturpação, pela insinuação, o rigor - o espírito livre, com certeza - mas o rigor, os princípios, o princípio da verdade são hoje determinantes para nós termos um futuro mais risonho. E um futuro risonho era uma coisa que Francisco Pinto Balsemão tinha sempre em mente, porque ele era um otimista", acrescentou.