Montenegro apresenta queixa contra "ato de desinformação" no X

"Aparentemente, com origem no utilizador Volksvargas, foi difundida na rede social X uma falsa publicação do presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao primeiro-ministro de Portugal", lê-se em comunicado divulgado esta quinta-feira pelo gabinete do chefe do Governo."Será apresentada queixa nas instâncias adequadas", indica o mesmo comunicado.

"Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais", sublinha ainda o gabinete do primeiro-ministro.



A publicação em causa difundia uma suposta mensagem privada de Luís Montenegro que teria sido mostrada nas redes sociais por Donald Trump.