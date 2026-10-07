Montenegro associa PS a "aumento de preços da habitação"

Jornal da Tarde | 7 de outubro de 2026



PS deu garantia ao país da viabilização do OE



Sobre a possibilidade do PS não viabilizar o Orçamento do Estado para 2026 depois da aprovação da Lei das Rendas, Luís Montenegro frisou que "uma coisa não tem a ver com a outra. O Partido Socialista tem toda a legitimidade para apresentar os seus pontos de vista políticos".





O primeiro-ministro realçou ainda que o PS não lhe deu pessoalmente a garantia da viabilização do documento, mas "deram ao país".



"Portanto, acho que essa tomada de decisão está assumida. Não me passa pela cabeça que os órgãos partidários, para quem a decisão final é garantida, não respeitem a proposta do secretário-geral do Partido Socialista. Mas, isso é uma questão do Partido Socialista da explicação sobre o seu posicionamento face ao Orçamento do Estado. O que eu quero aqui sinalizar é que os partidos políticos, todos eles, têm a legitimidade de apresentar os seus pontos de vista e de os defender com a sua fundamentação".

não vale é a pena estar a criar falsas questões. Nomeadamente fazendo depender determinados posicionamentos de outros com os quais não há nenhuma relação. Senão, andamos aqui quase que a chantagear-nos uns aos outros. Não é isso que os portugueses esperam de nós". Os portugueses esperam é que tenhamos a capacidade, e a coragem, de defender as nossas posições, construir decisões e resolver os problemas".

Segundo o primeiro-ministro, “. Nomeadamente fazendo depender determinados posicionamentos de outros com os quais não há nenhuma relação. Senão, andamos aqui quase que a chantagear-nos uns aos outros. Não é isso que os portugueses esperam de nós".".

PS “assusta” o país com “falsa questão”

A reação do primeiro-ministro surge depois de, na terça-feira, o PS ter criticado a proposta do Governo sobre a lei das rendas que seguiu a semana passada para a discussão na especialidade graças à abstenção do Chega e ter desafiado o executivo a esclarecer se tem mais algum entendimento com o Chega, além do acordo escrito para a lei do arrendamento.



Para Luís Montenegro, “o. Pela falta de casas no mercado de arrendamento e pela falta de casas no mercado de aquisição.”.. Não vai é resolver problemas.".O primeiro-ministro frisou ainda que, no caso da lei do arrendamento, o PS não quer participar.“PorqueE foi assim durante oito anos, eNão se fez nada. E ainda estamos a sofrer os efeitos dessa passividade, dessa omissão de intervenção com coragem", afirmou o chefe do Governo aos jornalistas.Luís Montenegro deseja ainda que, “ oNão estamos sequer a propor nenhuma revolução no mercado do arrendamento. Nós estamos a fazer acertos que correspondem àquilo que são as políticas mais avançadas em todos os espaços desenvolvidos do mundo.. Porque o mercado funcionando, com mais oferta, possa moderar os seus preços. Sempre com muita solidariedade social. Sempre atendendo às condições mais frágeis dos portugueses quer têm mais dificuldade, desde logo do ponto de vista económico e financeiro e também do ponto de vista etário. Portanto, as pessoas mais velhas têm uma proteção legal que é muito equilibrada em Portugal e que vai continuar a ser".Montenegro deixou ainda a garantia que não vai ceder a chantagens. "Isso não, seguramente. Não tenham a menor dúvida, nem agora nem nunca. Que isso fique muito claro. Mas, também não interpreto a posição do Partido Socialista como uma chantagem, pelo contrário, acho que o Partido Socialista quis sinalizar uma divergência. Eu percebi e resta-me respeitar”.O primeiro-ministro acusou ainda o PS de querer "assustar o país" com uma "falsa questão" de eventuais acordos escritos do Governo com o Chega além da lei do arrendamento, para a viabilização do Orçamento do Estado para 2027.", acrescentou Luís Montenegro."OMuitas vezes fazemo-lo de forma verbal, como o PS bem sabe, outras vezes fazemo-lo acertando três ou quatro pontos que, do ponto de vista das partes, devem ser salvaguardados", esclareceu Montenegro, que lamentou que os socialistas queiram "criar um caso".E há as oposições que umas vezes querem resolver, outras vezes não querem, legitimamente", disse.