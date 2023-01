Montenegro ataca Costa e diz que Medina é "peso morto" no Governo

Sobre os vários casos que envolvem o executivo, Luís Montenegro considerou que o ministro das Finanças perdeu autoridade política na sequência do caso na TAP.







Na reação às mudanças governativas anunciadas esta segunda-feira, o líder dos social-democratas referiu que a maioria absoluta alcançada pelo PS há menos de um ano está a ser “irresponsavelmente desperdiçada”.



Luís Montenegro considera que a crise governativa tem António Costa como principal responsável e que são “cúmplices” não só “o partido”, mas também “os seus acólitos e os indisfarçáveis aspirantes a seus sucessores”.



“O PS não resiste à voragem de meter a mão em tudo, de tomar de assalto o aparelho do estado”, apontou.



Luís Montenegro considerou que o atual executivo tem “o defeito de fabrico dos Governos de António Costa: a incapacidade de transformar e governar, a governação de truques e habilidades, a postura arrogante e a normalização das meias verdades ou das meias mentiras como padrão das intervenções do Governo”.



“Não senhor primeiro-ministro, nós não nos habituamos à sua vertigem absolutista. Não nos habituamos a silenciar os casos ou as omissões”, salientou.



“O povo português vai habituá-lo a ele talvez à ideia de deixar de ser primeiro-ministro”, acrescentou ainda.



"Não é o tempo para abrirmos uma crise política"



Mesmo com a instabilidade governativa, Luís Montenegro assegurou que o PSD "não tem pressa de ir para o Governo", ainda que o país tenha "pressa de ter um bom Governo".







Considerou que este não é o tempo para abrir "uma crise política em cima de uma crise social" e que o PSD está de acordo com o Presidente da República, que já excluiu a possibilidade de eleições antecipadas.







O líder do PSD disse ainda que a atual remodelação mostra que António Costa "perdeu a capacidade de recrutamento", ao ir buscar “aparelho ao aparelho”, e que o Governo perdeu “titulares de Ministérios em áreas fundamentais” em apenas nove meses.



Considerou também que o ministro das Finanças “já perdeu a sua autoridade política”, e sem autoridade política é “um peso morto” no Governo.





"Se eu fosse primeiro-ministro e tivesse um ministro das Finanças que tivesse este comportamento, sairia do Governo", acrescentou.







O primeiro-ministro António Costa propôs esta segunda-feira os secretários de Estado João Galamba e Marina Gonçalves às funções de ministro das Infraestruturas e ministra da Habitação respetivamente.







As alterações surgem após a demissão de Pedro Nuno Santos, até então ministro das Infraestruturas e da Habitação, na semana passada.







O ministro demissionário assumiu "responsabilidade política" no caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, entretanto alvo de inquérito por parte do Ministério Público.