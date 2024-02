Montenegro atingido por balde de tinta verde na BTL

O incidente aconteceu à chegada do líder da Aliança Democrática à BTL, na Feira Internacional de Lisboa, e testemunhado pela repórter Inês Ameixa.





A direção de campanha da AD já informou que a visita à BTL vai ser feita apenas pelo líder do CDS, Nuno Melo, em nome da Aliança Democrática. A agenda de Luís Montenegro sofre assim alterações - foi cancelada uma iniciativa de contacto com a população em Almada. O líder da AD segue direto para um almoço com pescadores na Costa da Caparica.