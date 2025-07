Montenegro classifica notícias que apontam problemas nos serviços de saúde como ofensa aos profissionais do setor

António Pedro Santos - Lusa

O primeiro-ministro diz que nunca se gastou tanto dinheiro na saúde como agora e garante que hoje há menos problemas na Saúde do que há um ano. Na inauguração do novo hospital de Sintra, Luís Montenegro classificou as notícias que têm dado conta de dificuldades nos vários serviços como uma ofensa aos profissionais de saúde.